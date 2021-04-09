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Skandal bildiriye posterli tepki! Dünyanın en yüksek peribacasına asıldı

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Giriş: 09.04.2021 13:48
Güncelleme:09.04.2021 13:54
Uçhisar Belediyesi, 104 emekli amiralin gece yarısı bildirisinin ardından dünyanın en yüksek peribacası olan Uçhisar Kalesi'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın dev posterini asarak bildiriye tepki gösterdi.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili tartışmalara ve 'sarıklı tuğamirel'e tepki gösteren 104 emekli amiralin gece yarısı bildirisinin ardından Uçhisar Belediyesi tarafından 104 emekli askere Uçhisar Kalesi'ne asılan Başkan Erdoğan'ın pankartı ile cevap verildi.

Dünyanın en yüksek peribacası olan Uçhisar Kalesi'ne asılan pankart, Başkan Erdoğan'ın sesinden "Beraber yürüdük biz yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor, bana her şey Türkiye'yi hatırlatıyor" sözleri ile sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

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