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Sızma girişimindeki 8 terörist öldürüldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.01.2022 10:27
Milli Savunma Bakanlığı, saldırı girişimindeki teröristleri etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 8 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi." denildi.
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