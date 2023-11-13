13 Kasım 2023, Pazartesi
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Siyonizim ve Evanjelizm kardeşliği! Kim bu Evanjelistler?
HZ. İsa (Aleyhisselam) yeryüzüne inecek ve İsrail'i de içine alan coğrafyada bir krallık kurulacak. İşte Evanjelist adı verilen Hristiyan Siyonistler yıllardır bu sapkın düşüncelere inanıyor. Ve o inançla Orta Doğu'yu şekilledirmeye çalışıyor. Son örnek de Gazze'de yaşananlar. Peki bahsettiğimiz bu Evanjelistler kimdir? Evanjelizm ne zaman ortaya çıkmıştır? İşte uzmanlarından bu soruların yanıtı...