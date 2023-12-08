Siyonist İsrail'den yeni soykırım bölgesi! İnfaz görüntüleri kan dondurdu: Yapılan katliam Nazileri aratmıyor

İşgalci İsrail güçlerinin saldırılarında sergilediği vahşet, Nazilerin toplama kamplarına götürdüğü Yahudilere uyguladığı insanlık dışı yöntemleri aratmıyor. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, işgal güçleri, saldırılarını artırdığı Gazze şeridinde şu ana kadar 700 kadar Filistinliyi alıkoydu. KAN'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde de Gazze'nin kuzeyindeki yıkımın ortasında yarı çıplak, iç çamaşırlarıyla yan yana dizilmiş onlarca Filistinlinin ellerinin kelepçeli olduğu görülüyor. İsrail askerlerinin alıkoydukları Filistinlileri kamyon kasasına yarı çıplak halde koyarak bilinmeyen bir yere taşıması dikkati çekiyor. Filistinli tutsakların toplu infazı öncesi olduğu değerlendirilen bir diğer görüntü ise dünyayı şoke etti. Bazıları maskeli İsrail askerlerinin, boş bir alanda kazılmış çukur önünde elleri ve gözleri bağlı şekilde diz çöktürdüğü yarı çıplak onlarca Filistinli görüntülerde yer alıyor.

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