08 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Siyonist İsrail'den yeni soykırım bölgesi! İnfaz görüntüleri kan dondurdu: Yapılan katliam Nazileri aratmıyor

Siyonist İsrail'den yeni soykırım bölgesi! İnfaz görüntüleri kan dondurdu: Yapılan katliam Nazileri aratmıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.12.2023 09:56
İşgalci İsrail güçlerinin saldırılarında sergilediği vahşet, Nazilerin toplama kamplarına götürdüğü Yahudilere uyguladığı insanlık dışı yöntemleri aratmıyor. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, işgal güçleri, saldırılarını artırdığı Gazze şeridinde şu ana kadar 700 kadar Filistinliyi alıkoydu. KAN'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde de Gazze'nin kuzeyindeki yıkımın ortasında yarı çıplak, iç çamaşırlarıyla yan yana dizilmiş onlarca Filistinlinin ellerinin kelepçeli olduğu görülüyor. İsrail askerlerinin alıkoydukları Filistinlileri kamyon kasasına yarı çıplak halde koyarak bilinmeyen bir yere taşıması dikkati çekiyor. Filistinli tutsakların toplu infazı öncesi olduğu değerlendirilen bir diğer görüntü ise dünyayı şoke etti. Bazıları maskeli İsrail askerlerinin, boş bir alanda kazılmış çukur önünde elleri ve gözleri bağlı şekilde diz çöktürdüğü yarı çıplak onlarca Filistinli görüntülerde yer alıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yapılan katliam Nazileri aratmıyor
Yapılan katliam Nazileri aratmıyor
Dünya’nın utancı Gazze!
Dünya’nın utancı Gazze!
CHP, diğer ortaklarla “ittifak” yapacak mı?
CHP, diğer ortaklarla “ittifak” yapacak mı?
Gazze’de can kaybı 17 bini aştı!
Gazze'de can kaybı 17 bini aştı!
Sahte alkol ticaretine operasyon
Sahte alkol ticaretine operasyon
Sadece pasaport ile Yunan adalarına gidilebilecek mi?
Sadece pasaport ile Yunan adalarına gidilebilecek mi?
CHP yandaşı Portakal’dan canlı yayında rest
CHP yandaşı Portakal'dan canlı yayında rest
Yunanistan’da bu görüntü konuşuluyor!
Yunanistan'da bu görüntü konuşuluyor!
Başkan Erdoğan Atina’da
Başkan Erdoğan Atina'da
Seçil Erzan’a 20 saatlik fon sorgusu!
Seçil Erzan'a 20 saatlik fon sorgusu!
İETT otobüsü Unkapanı Köprüsü’nde trafiği felç etti
İETT otobüsü Unkapanı Köprüsü’nde trafiği felç etti
Gazze’de can kaybı 17 bin 177
Gazze'de can kaybı 17 bin 177
Daha Fazla Video Göster