08 Aralık 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Siyonist İsrail'den yeni soykırım bölgesi! İnfaz görüntüleri kan dondurdu: Yapılan katliam Nazileri aratmıyor
İşgalci İsrail güçlerinin saldırılarında sergilediği vahşet, Nazilerin toplama kamplarına götürdüğü Yahudilere uyguladığı insanlık dışı yöntemleri aratmıyor. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, işgal güçleri, saldırılarını artırdığı Gazze şeridinde şu ana kadar 700 kadar Filistinliyi alıkoydu. KAN'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde de Gazze'nin kuzeyindeki yıkımın ortasında yarı çıplak, iç çamaşırlarıyla yan yana dizilmiş onlarca Filistinlinin ellerinin kelepçeli olduğu görülüyor. İsrail askerlerinin alıkoydukları Filistinlileri kamyon kasasına yarı çıplak halde koyarak bilinmeyen bir yere taşıması dikkati çekiyor. Filistinli tutsakların toplu infazı öncesi olduğu değerlendirilen bir diğer görüntü ise dünyayı şoke etti. Bazıları maskeli İsrail askerlerinin, boş bir alanda kazılmış çukur önünde elleri ve gözleri bağlı şekilde diz çöktürdüğü yarı çıplak onlarca Filistinli görüntülerde yer alıyor.