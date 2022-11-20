20 Kasım 2022, Pazar
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Siyasilerden Pençe Kılıç Hava Harekatı'na tam destek! İstiklal için hesap zamanı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'nin kuzeyine Pençe Kılıç Hava Harekatı başlattı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten PKK/KCK/YPG ve diğer terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyona destek mesajları verdi.