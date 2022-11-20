20 Kasım 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Siyasilerden Pençe Kılıç Hava Harekatı'na tam destek! İstiklal için hesap zamanı

Siyasilerden Pençe Kılıç Hava Harekatı'na tam destek! İstiklal için hesap zamanı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2022 09:37
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'nin kuzeyine Pençe Kılıç Hava Harekatı başlattı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten PKK/KCK/YPG ve diğer terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyona destek mesajları verdi.
A Haber Suriye sınırında!
A Haber Suriye sınırında!
İYİ Partili Aytun Çıray’dan skandal paylaşım
İYİ Partili Aytun Çıray'dan skandal paylaşım
Pençe Kılıç Hava Harekatı’na tam destek
Pençe Kılıç Hava Harekatı'na tam destek
Hulusi Akar’ın harekat merkezinde
Hulusi Akar'ın harekat merkezinde
MSB operasyonun sinyalini vermişti
MSB operasyonun sinyalini vermişti
İşte operasyon isminin arkasındaki gizli mesaj!
İşte operasyon isminin arkasındaki gizli mesaj!
88 Ahıska Türkü Türkiye’ye geldi!
88 Ahıska Türkü Türkiye'ye geldi!
Terör yuvaları yerle bir ediliyor!
Terör yuvaları yerle bir ediliyor!
Irak ve Suriye’de kara harekatı başlar mı?
Irak ve Suriye'de kara harekatı başlar mı?
MSB savaş uçaklarının görüntüsünü paylaştı
MSB savaş uçaklarının görüntüsünü paylaştı
Türkiye’ye Suriye’ye operasyon başlattı!
Türkiye'ye Suriye'ye operasyon başlattı!
CHP’li başkan AK Parti’ye geçmek istiyor
CHP'li başkan AK Parti'ye geçmek istiyor
Daha Fazla Video Göster