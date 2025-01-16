Siyasilerden Gazze’de ateşkes mesajları: Kalıcı barışın ilk adımı olmalı

Gazze'de ateşkesin sağlanmasının ardından siyasilerden peş peşe mesajlar geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "Ateşkes, kalıcı barışın inşası için atılan adımların başlangıcı olmalıdır." ifadesini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de kalıcı barış için egemen Filistin Devleti'nin kurulması gerektiğini vurguladı.

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