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Siyasilerden 6 şehidimiz için taziye mesajları!

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.12.2023 11:04
Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 askerimiz için taziye mesajları peş peşe geldi. A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş ayrıntıları aktardı.
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Siyasilerden 6 şehidimiz için taziye mesajları!
Siyasilerden 6 şehidimiz için taziye mesajları!
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