Siyasilerden "15 Temmuz" mesajı! Devlet Bahçeli: FETÖ'nün ayakta kalma şansı yoktur

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından organize edilen hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Türk milletinin devletiyle omuz omuza verdiği direniş mücadelesi tüm dünyaya adeta örnek oldu. Türk demokrasisini hedef alan bu hain girişim, Türk halkının demokrasiyi ve seçilmiş iradeyi korumak için gösterdiği destansı direnişle geri püskürtüldü. Milli irade zaferinin yıl dönümünde siyasilerden peş peşe 15 Temmuz mesajları geldi. MHP Lideri Devlet Bahçeli'den de 15 Temmuz mesajı gecikmedi. Bahçeli "FETÖ'nün ayakta kalma şansı yoktur. Terör örgütleri ile mücadelemiz devam edecek." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN