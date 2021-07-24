24 Temmuz 2021, Cumartesi
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Siyasiler ve gazetecilerden İBB'ye tepki!
İstanbul Şile’de denizde kaybolan kişilerle canlı yayın hazırlığı yapan A Haber ekibi İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaranlar tarafından darp edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye sözcüsü Murat Ongun ise, bu saldırıyı yapan cankurtaranlara destek verdi. Ongun'a siyasilerden ve gazetecilerden tepki yağdı.