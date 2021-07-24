Siyasiler ve gazetecilerden İBB'ye tepki!

İstanbul Şile’de denizde kaybolan kişilerle canlı yayın hazırlığı yapan A Haber ekibi İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı cankurtaranlar tarafından darp edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye sözcüsü Murat Ongun ise, bu saldırıyı yapan cankurtaranlara destek verdi. Ongun'a siyasilerden ve gazetecilerden tepki yağdı.