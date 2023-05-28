28 Mayıs 2023, Pazar
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Siyasiler sandık başında
Türk siyasi tarihinin en önemli olaylarından biri olan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için vatandaşlar bugün sabah saat 08.00 itibariyle sandık başına gitmeye başladı. Türkiye Cumhuriyet bakanları da oy kullandıktan sonra önemli açıklamalarda bulundu.