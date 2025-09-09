Siyasiler cenaze töreninde buluştu! Bahçeli ve Dervişoğlu selamlaşmadı

Siyasiler eski Bakan Agah Oktay Güner’in cenazesinde buluştu. Törene Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve bazı AK Parti temsilcileri katıldı. Tören sırasında Bahçeli ile Dervişoğlu’nun birbirleriyle selamlaşmamaları ise dikkat çekti.

