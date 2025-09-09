09 Eylül 2025, Salı

Siyasiler cenaze töreninde buluştu! Bahçeli ve Dervişoğlu selamlaşmadı
Siyasiler cenaze töreninde buluştu! Bahçeli ve Dervişoğlu selamlaşmadı

Siyasiler cenaze töreninde buluştu! Bahçeli ve Dervişoğlu selamlaşmadı

Giriş: 09.09.2025 21:34
Siyasiler eski Bakan Agah Oktay Güner’in cenazesinde buluştu. Törene Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve bazı AK Parti temsilcileri katıldı. Tören sırasında Bahçeli ile Dervişoğlu’nun birbirleriyle selamlaşmamaları ise dikkat çekti.
