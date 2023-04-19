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Siyasi partilerin propaganda çalışmaları! Saadet Partisi binasına Kılıçdaroğlu posteri!

A Haber
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Giriş: 19.04.2023 10:53
14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala siyasi partilerin propaganda çalışmaları başladı. HDP'li 7'li koalisyonun adayının açıklandığı gün CHP'lilerin İzmir Marşı söylediği Saadet Partisi Genel Merkezi'ne şimdi de muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dev posteri asıldı.
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Saadet Partisi binasına Kılıçdaroğlu posteri!
Saadet Partisi binasına Kılıçdaroğlu posteri!
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