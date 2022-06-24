24 Haziran 2022, Cuma
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Siyasi hayatı değiştiren gün 24 Haziran! Daha hızlı, daha kararlı Türkiye
16 Nisan 2017 tarihinde kabul edilen referandumla hükümet sistemi değişti ve 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimler sonucunda da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildi. Bugün itibarıyla da dört yıl geride kaldı. Dört yılda neler değişti? Gelişmeleri A Haber muhabiri Rüya Akkuş’un konuğu olan Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç değerlendirdi.