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Siyasetten Ahmet Nazif Vural’a destek!

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.01.2024 21:03
Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu sonrası belediye önünde toplanan kalabalık gözaltına alınanlara destek için slogan attı. Bu esnada olay yerinde yaşananları paylaşan A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural kalabalık grubun saldırısına uğradı. Alçak saldırıya peş peşe tepkiler yağmaya devam ediyor.
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