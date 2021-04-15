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Siyasette patates tartışması! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iki ay içinde iki farklı açıklama

A Haber
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Giriş: 15.04.2021 12:50
Güncelleme:15.04.2021 14:21
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 9 Şubat'taki grup toplantısında üreticinin elinde kalan soğan ve patates üzerinden hükümeti eleştirmiş, ''sen patates üreticilerine soğan üreticilerine para verip o ürünü aldın fakir fukaraya dağıttın diye biz karşı mı çıktık" demişti. CHP lideri son grup toplantısında ise tam tersi cümleler kurdu. Bu sefer de hükümetin ücretsiz soğan ve patates dağıtmasını eleştirdi.

İki ay içinde iki farklı açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine kendisi ile çelişti. Ana muhalefet lideri, 9 Şubat'taki grup toplantısında üreticinin elinde kalan soğan ve patates ile ilgili hükümeti eleştirmiş, aynı konuyu farklı tarihlerde de gündeme taşıyarak iktidarın bir adım atmayacağını savunmuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı üreticinin elinde kalan patates ve kuru soğan alımına başladı. Alınan ürünler de şimdi ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz olarak ulaştırılıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuyu son grup toplantısında bir kez daha gündeme getirdi. Kendisi ile çelişen cümeleri de işte o toplantıda kurdu.

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Alımlar başladı çiftçinin yüzü güldü ALIMLAR BAŞLADI ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLDÜ
Patates ve kuru soğan alımına başlandı PATATES VE KURU SOĞAN ALIMINA BAŞLANDI

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