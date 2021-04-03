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Siyasette irtica tartışması! Harp okulu yönetmelik değişikliği neden önemli?

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.04.2021 15:04
Güncelleme:03.04.2021 15:10
FETÖ’nün ülke içinde sızmadığı, faaliyet göstermediği hiçbir alan kalmamıştı. Yıllardır, FETÖ’ye yapılan operasyonlar sürerken bir değişiklik de harp okullarına giriş koşullarına getirildi. FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine sızmasının önünü açan şart kaldırıldı. Peki FETÖ TSK’nın içine nasıl sızmıştı? Tüm detaylar A Haber’in hazırladığı analiz haberde…
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