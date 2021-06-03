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Siyasette ikinci Ali Babacan vakası! Abdullah Gül tezkerenin reddi yönünde çalışma yapmış
Ankara İkinci Ali Babacan vakasını konuşuyor. AK Parti'deyken parti aleyhine çalıştığını itiraf eden Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ardından yeni skandalın öznesi bu kez Abdullah Gül oldu. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2003'teki 1 Mart Tezkeresi'ni önce imzalayıp sonra tezkerenin Meclis'ten geçmemesi için kulis yaptığı ortaya çıktı. Detaylar özel dosya haberimizde...