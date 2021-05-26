Siyasette "demokrat amca" polemiği! Kemal Kılıçdaroğlu'na partideki ihraçlar hatırlatıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini ''demokrat amca'' olarak ilan ederek gençlere mesaj vermesi yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ana muhalefet liderini samimiyetsizlikle suçlayan AK Parti'den ''Kemal Kılıçdaroğlu despot bir yapıyı ifade eder'' yorumu geldi. Kılıçdaroğlu'na partideki ihraçlar hatırlatıldı.

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