Siyasette bayramlaşma! AK Parti ve MHP’den Filistin mesajları

Ankara'da gelenek bozulmadı. Siyasi partiler arası bayramlaşma bu yıl da bayramın ikinci günü yapıldı. Bayram ziyaretlerinde gündem, İsrail'in Gazzeye yönelik saldırıları ve yerel seçimlerdi.

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