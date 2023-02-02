Siyasette adaylık tartışması! TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan önemli açıklamalar

Adaylık tartışmaları ile ilgili konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Hukuken sorun yok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1. dönemidir. Hiçbir tereddüt, hukuki olarak hiçbir problem yoktur.” ifadelerini kullandı.

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