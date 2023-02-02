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Siyasette adaylık tartışması! TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan önemli açıklamalar

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Giriş: 02.02.2023 10:50
Adaylık tartışmaları ile ilgili konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Hukuken sorun yok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1. dönemidir. Hiçbir tereddüt, hukuki olarak hiçbir problem yoktur.” ifadelerini kullandı.
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