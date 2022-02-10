Siyasette 2023 adaylığı tartışması! 367 krizinin baş aktörü Sabih Kanagoğlu yine devrede

367 krizinin mimarı Sabih Kanadoğlu bu kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 adaylığına engel olmak için devrede. Başkan Erdoğan'ın erken seçim kararı almadan aday olamayacağını iddia eden Kanadoğlu'na muhalefetten de tam destek geldi. AK Parti ise asılsız iddialara tepkili.

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