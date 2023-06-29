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Siyasete bayram molası! Partilerde bayramlaşma programı yapılacak

A Haber
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Giriş: 29.06.2023 09:22
Siyasete Kurban Bayramı molası verilecek. Siyasi partiler bayramlaşma programında bir araya gelecek. AK Parti 8 parti ile bayramlaşacak. AK parti HDP ile bayramlaşmayacak. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığındaki heyet parti merkezinde ziyaretçilerini kabul edecek. CHP ise 17 parti bayramlaşacak. Detayları A Haber muhabirleri anlattı.
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