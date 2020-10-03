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Siyasetçi-Yazar Mehmet Metiner’den A Haber’de flaş sözler! HDP-PKK-Ermeni üçgeninde kurgulanan iğrenç plan

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Giriş: 03.10.2020 00:23
Güncelleme:03.10.2020 00:43
Siyasetçi-Yazar Mehmet Metiner A Haber’de yayınlanan ve büyük ses getiren Memleket Meselesi programında kritik tespitlerde bulundu. TBMM’de Azerbaycan’a destek ve Ermenistan’a “güçlü kınama” bildirisine HDP’nin neden yaklaşmadığının perde arkasını deşifre etti. Ayrıca CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz’ün “Maalesef Türkiye Azerbaycan’a silah gönderiyor” şeklindeki skandal açıklamalarına sert sözlerle yüklendi.

Siyasetçi-Yazar Mehmet Metiner A Haber'de yayınlanan ve büyük ses getiren Memleket Meselesi programında tespitlerde bulundu. TBMM'de Azerbaycan'a destek ve Ermenistan'a "güçlü kınama" bildirisine HDP'nin neden yaklaşmadığının perde arkasını deşifre etti. Ayrıca CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün "Maalesef Türkiye Azerbaycan'a silah gönderiyor" şeklindeki skandal açıklamalarına sert sözlerle yüklendi.

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HDP-PKK-ERMENİ ÜÇGENİNDE KURGULANAN İĞRENÇ PLAN

Mehmet Metiner, "Bildirinin altına imza atmaktan kaçınıyorlar. Protesto ediyorlar. Ermenistan'ın işgalini saldırganlığını sahipleniyorlar ve Türkiye ve Azerbaycan suçluyorlar niye? Çünkü dağlık Karabağda'da aynı zamanda PKK'nın yeniden kurdurtmak istediği 1923'de Ezidi Kürtlere kurdurtulan "Kızıl Kürdistan"ı yeniden diriltmeye çalışıyorlar. Ermenistan'dakiler ile oradaki ırkçılarla iç içeler. Bunlar (HDP) Kürtlerin Kürtleri değildirler Türkiye'nin Türkleri de değildir. Türkiye'nin partisi de değildirler. İhanetçiye ihanetçi demeyeceğiz de ne diyeceğiz. Yani sanki Azerbaycan Ermenistan topraklarını işgal etmiş gibi algı oluşturuyorlar" ifadelerine yer verdi.

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