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Siyaset bilimci Dr. Necmettin Mutlu: Yeni Sinvarlar doğacak

Siyaset bilimci Dr. Necmettin Mutlu: Yeni Sinvarlar doğacak

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.10.2024 16:13
İsrail’in Hamas lideri Yahya Sinvar’a yönelik suikastını A Haber canlı yayınında değerlendiren siyaset bilimci Dr. Necmettin Mutlu, “İsrail Hamas’ın liderlerini öldürerek Hamas’ı bitireceğini sanıyor ama yanılıyor. Yeni liderler ve yeni Sinvarlar doğacaktır.” dedi.
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Yeni Sinvarlar doğacak
"Yeni Sinvarlar doğacak"
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