22 Şubat 2024, Perşembe
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“Siyanür sızıntısı” iddiasına bilimsel açıklama
Erzincan'daki maden sahasında meydana gelen facianın ardından gündeme gelen "siyanür sızıntısı" iddialarına, bilim insanlarından yanıt geldi. Endişelenecek bir durum yok mesajı veren Tıbbi Biyokimya Profesörü Aysun Bay Karabulut, "ÇED raporu" ile adı anılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum'un bakanlığı döneminde denetimlerin sıkı bir şekilde yapıldığına işaret etti.