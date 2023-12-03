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Sivilleri yapay zeka tespit ediyor! İsrail medyası akıllı katliamı itiraf etti

A Haber
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Giriş: 03.12.2023 14:28
İsrail'in Gazze'ye saldırırken hedef ayırt etmediği biliniyor. Şimdi de İsrail medyası ordu birliklerinin yapay zeka kullanarak sivilleri kasıtlı olarak öldürdüğü itirafına yer verdi.
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