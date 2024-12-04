Siviller Halep’teki evlerine kavuşuyor

Cinderes’te yaşayan sivillerin Halep’e doğru ilerleyişi sürüyor. Halil İbrahim Uğur Cinderes'ten son durumu aktardı. Uğur, "Şu anda Zeytin Dalı Harekatı’nın olduğu noktadayız. Suriye’de her tarafta şu anda bir hareketlilik yaşanıyor. Hedefte Münbiç ve Hama var. Sivil halkta hazırlık yapmaksızın sadece ellerine aldıkları çantalarla Halep’e gitmek isteyen insanlar var. Şam’da ise ayrı bir hareketlilik var çözülmeler devam ediyor." dedi.

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