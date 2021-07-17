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Sivil ‘Anayasa’da son çalışmalar tamamlandı! Çağa uygun Anayasa mı geliyor?

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Giriş: 17.07.2021 14:18
Güncelleme:17.07.2021 14:19
AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni ve sivil anayasada sona gelindi. Anayasa için yeni bir bilim kurulu ekibi oluşturulurken, ayrıntılar da netleşmeye başladı. Yapay zekanın gireceği anayasada, kılık kıyafete güvence getirilecek, sosyal medya ve internet hakları korunacak. Taslak çalışmalarının tamamlanmasıyla MHP'ye sunulacak yeni anasayanın detayları haberimizde.
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