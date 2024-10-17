Sivas’ta 4,7 ve 4,1’lik deprem! Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de değerlendi

Sivas’ta 4,7 ve 4,1’lik deprem meydana geldi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve Deprem ve Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen Sivas depremini A Haber’de değerlendirdi.

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