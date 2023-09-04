04 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümü! Milli Mücadele'nin mihenk taşı olan Sivas Kongresi

Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümü! Milli Mücadele'nin mihenk taşı olan Sivas Kongresi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.09.2023 13:12
Milli Mücadele'nin mihenk taşı olan Sivas Kongresi'nin 104. Yıl dönümü, Sivas'ta düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sivas Kongresi’nin 104. yıl dönümü!
Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümü!
F-4 uçağının yakıt tankı otoparka düştü!
F-4 uçağının yakıt tankı otoparka düştü!
Kerkük’te neler oluyor?
Kerkük'te neler oluyor?
6 terörist etkisiz hale getirildi
6 terörist etkisiz hale getirildi
Asel bebek selde kayboldu!
Asel bebek selde kayboldu!
Başkan Erdoğan Soçi’ye gitti!
Başkan Erdoğan Soçi’ye gitti!
Masada 5 konu var! İşte çözüm paketi
Masada 5 konu var! İşte çözüm paketi
Canlı yayında patlama sesleri!
Canlı yayında patlama sesleri!
TOSFED yıldızını arıyor!
TOSFED yıldızını arıyor!
Okullarda uyum haftası başladı!
Okullarda "uyum haftası" başladı!
Ege Denizi’nde 4,4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
Kritik Kabine! İşte masadaki konular
Kritik Kabine! İşte masadaki konular
Daha Fazla Video Göster