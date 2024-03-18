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Sivas için projeleri neler? AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin A Haber’de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2024 16:40
Yerel seçimlere son 12 gün kaldı. AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin Sivas için ne vadediyor? Bilgin A Haber muhabiri Murat Onur'un sorularını yanıtladı.
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Sivas için projeleri neler? A Haber’de anlattı
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