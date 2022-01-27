Sıtkı Şükürer'den muhacirlere hakaret! AK Parti ve MHP’den tepki geldi

İzmir Ekonomik Kalkınma ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Sıtkı Şükürer, mübadeleyle İzmir'e gidenleri bu kente ihanet etmekle suçladı. Şükürer'in açıklamalarına her kesimden tepki yağdı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Şükürer hakkında gereğini yapması istendi.

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