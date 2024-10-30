30 Ekim 2024, Çarşamba
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Sitelerde lisanslı yönetici dönemi! Rantın önüne geçilecek

Sitelerde lisanslı yönetici dönemi! Rantın önüne geçilecek

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.10.2024 16:19
Sitelerdeki fahiş aidatları önlemek için çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı harekete geçti. Site yönetimlerine lisans zorunluluğu getiriliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan Tesis Yöneticileri Konfederasyonu Başkanı Yahya Sağır anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Naim Kasım’dan ilk açıklama
Naim Kasım’dan ilk açıklama
TUSAŞ saldırısında Hürjet detayı
TUSAŞ saldırısında Hürjet detayı
CHP’de Olağanüstü Kurultay hazırlığı mı?
CHP’de Olağanüstü Kurultay hazırlığı mı?
Ocakta doğalgaz ve elektriğe zam yok!
Ocakta doğalgaz ve elektriğe zam yok!
Sitelerde lisanslı yönetici dönemi!
Sitelerde lisanslı yönetici dönemi!
Gazze soykırımı tüm maskeleri indirdi
"Gazze soykırımı tüm maskeleri indirdi"
A Haber soykırım yapılan Beyrut’ta
A Haber soykırım yapılan Beyrut’ta
İşte teröristlerin Sivas’taki görüntüleri
İşte teröristlerin Sivas'taki görüntüleri
Çin’de doğum oranları azaldı!
Çin’de doğum oranları azaldı!
Başkan Erdoğan’dan tarihi mesajlar
Başkan Erdoğan'dan tarihi mesajlar
Başkan Erdoğan’dan tarihi mesajlar
Başkan Erdoğan’dan tarihi mesajlar
Kürt kardeşim bu eli sımsıkı tut
"Kürt kardeşim bu eli sımsıkı tut"
Daha Fazla Video Göster