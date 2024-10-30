Sitelerde lisanslı yönetici dönemi! Rantın önüne geçilecek

Sitelerdeki fahiş aidatları önlemek için çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı harekete geçti. Site yönetimlerine lisans zorunluluğu getiriliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan Tesis Yöneticileri Konfederasyonu Başkanı Yahya Sağır anlattı.

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