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Site yönetimi çetelerin eline mi geçti? Site sakinlerine çöken çeteye operasyon

A Haber
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Giriş: 30.11.2023 12:18
İstanbul'da sertifikasız güvenlikçilerle site güvenliğini ele geçiren çete üyeleri, site sakinlerine fazla fatura tutarları yansıtmaya başladı. Peki site yönetimi çetelerin eline mi geçti?  Gelişmeleri A Haber muhabiri Esra Akyürek’in konuğu olan Türkiye Site Yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır değerlendirdi.
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