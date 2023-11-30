30 Kasım 2023, Perşembe
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Site yönetimi çetelerin eline mi geçti? Site sakinlerine çöken çeteye operasyon
İstanbul'da sertifikasız güvenlikçilerle site güvenliğini ele geçiren çete üyeleri, site sakinlerine fazla fatura tutarları yansıtmaya başladı. Peki site yönetimi çetelerin eline mi geçti? Gelişmeleri A Haber muhabiri Esra Akyürek’in konuğu olan Türkiye Site Yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır değerlendirdi.