Site aidatlarına zam sinyali vatandaşı isyan ettirdi! Fahiş zamma karşı dava açılabilir mi?

Fahiş aidatlara yeni zam gündeme gelince vatandaş isyan etti Site yönetimleri işi ticarethaneye çevirdi. Eşine dostuna iş paslayan da var, arkadaşını site avukatı yapan da var. Bu yıl kiralarla yarışan site aidatlarında yeni zamlar kapıda. Temmuzda asgari ücrete yüzde 30'luk ara zammı bahane ederek aidatları iki hatta üçe katlayan site yönetimleri, şimdi de ocakta bir zamma daha hazırlanıyor.

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