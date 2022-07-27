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Site aidatları kontrolden çıktı! İstanbul'da aidatlar kirayla yarışıyor

A Haber
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Giriş: 27.07.2022 15:00
İstanbul'da ilginç giderlerle şişirilen site aidatlarına yapılan zam yüzde 200'lere ulaştı. Aidatla birlikte neredeyse iki kira ödeyen kiracılar  isyanda. Peki site aidatları bu şekilde yükseltilebilir mi? Kiracıların hakları neler? Konunun detaylarını A Haber canlı yayınına katılan avukat İbrahim Güllü anlattı.
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