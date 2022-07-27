27 Temmuz 2022, Çarşamba
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Site aidatları kontrolden çıktı! İstanbul'da aidatlar kirayla yarışıyor
İstanbul'da ilginç giderlerle şişirilen site aidatlarına yapılan zam yüzde 200'lere ulaştı. Aidatla birlikte neredeyse iki kira ödeyen kiracılar isyanda. Peki site aidatları bu şekilde yükseltilebilir mi? Kiracıların hakları neler? Konunun detaylarını A Haber canlı yayınına katılan avukat İbrahim Güllü anlattı.