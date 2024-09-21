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Şişli’de 10 katlı binada yangın! A Haber bölgede

Şişli’de 10 katlı binada yangın! A Haber bölgede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ahmet Nazif Vural
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Giriş: 21.09.2024 14:22
İstanbul Şişli'de rezidansların bulunduğu 10 katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeden bulunan A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim detayları aktardı.
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Şişli’de 10 katlı binada yangın!
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