Şırnak’ta polis aracına saldırı!

Şırnak'ta polis aracının bulunduğu noktaya saldırı düzenlendi. Patlayıcının kullanıldığı saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

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