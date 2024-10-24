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Şırnak'ta kınalı keklikler doğal yaşam alanlarına bırakıldı

Şırnak'ta kınalı keklikler doğal yaşam alanlarına bırakıldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 14:37
Şırnak'ta 2 ay önce kaçak yollar ile kaçak avcılık yapan bir şahıs üzerinde bulunan 2 kınalı keklik tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
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