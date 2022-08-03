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Şırnak'ta jandarma komutanlığında patlama: 2 personel yaralandı

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Giriş: 03.08.2022 18:35
Şırnak'ta yer alan Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı'nda mühimmat bakımı sırasında patlama meydana geldi. Olay yerinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, Şırnak Valisi Osman Bilgin, 2 personelin hafif yaralandığını duyurdu.
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