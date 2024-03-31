Şırnak'ta DEM provokasyonu! Sandık başında milli iradeye kastediyorlar! Güvenlik güçlerine hakaretler yağdırdılar

DEM Parti seçimlere gölge düşürmek için Doğu'da asker ve polisler üzerinden büyük provokasyona imza attı. Şırnak'ta oy kullanmaya giden askeri personellere sözlü sataşmalarda bulunan DEM'liler toplu bir şekilde açık açık hakaret ettiler. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle taşkınlık çıkaran bir kişi gözaltına alındı.