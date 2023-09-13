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Şırnak’ta 14 bölgeye girişler yasaklandı! 14 bölgede 15 günlük yasak

A Haber
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Giriş: 13.09.2023 15:43
Şırnak'ta 14 bölge, 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Belirlenen bölgelere vatandaşın gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı açıklandı.
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Şırnak’ta 14 bölgeye girişler yasaklandı!
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