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Şırnak kırsalında PKK operasyonu

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Giriş: 17.09.2020 09:05
Güncelleme:17.09.2020 09:10
İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-1 Cudi Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, MİT ve Jandarma unsurlarının müşterek gerçekleştirdiği operasyonda, 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "YILDIRIM-1 Cudi operasyonu kapsamında; Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin, 2 M-16 Piyade Tüfeği ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği" belirtildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların devam etmekte olduğu da vurgulandı.

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