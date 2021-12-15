15 Aralık 2021, Çarşamba
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Şırnak ile Cizre yolculuğunu kısaltan tüneller! Şehitlerin adını taşıyorlar
Bir zamanlar terörle anılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu şimdi yapılan yatırımlarla anılıyor. Şırnak ile Cizre arasında ulaşımı kolaylaştıran her gün binlerce aracın geçtiği Cudi Dağı Tüneli de bölgede hizmete sunulan projelerden yalnızca biri. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.