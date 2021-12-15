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Şırnak ile Cizre yolculuğunu kısaltan tüneller! Şehitlerin adını taşıyorlar

A Haber
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Giriş: 15.12.2021 09:37
Bir zamanlar terörle anılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu şimdi yapılan yatırımlarla anılıyor. Şırnak ile Cizre arasında ulaşımı kolaylaştıran her gün binlerce aracın geçtiği Cudi Dağı Tüneli de bölgede hizmete sunulan projelerden yalnızca biri. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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