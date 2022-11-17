17 Kasım 2022, Perşembe
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Şırnak ablukada: Operasyon başlatıldı! 1071 personel katılıyor
İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 1071 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar-Kış-14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu başlatıldı. Tuşimiya Vadisinde terör örgütü PKK'ya ait 12 mağara/sığınakta 1 adet uçaksavar, 7000 adet mühimmat, 71 adet el bombası ile çok sayıda malzeme ele geçirilerek imha edildi.