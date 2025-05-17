17 Mayıs 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Sirkeci'de Nakba'nın 77. yıldönümü için eylem yapıldı
Sirkeci’de Nakba’nın 77. yıldönümü için eylem yapıldı

Sirkeci'de Nakba'nın 77. yıldönümü için eylem yapıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.05.2025 22:23
Fatih Sirkeci'de Filistin Eylem Komitesi tarafından 1948 yılından itibaren ölen ya da öldürülen Filistinlileri anmak, yaşanan sürgünün ya da göçlerin sonucunda kaybedilen toprakların, malların, mülklerin ve hakların yasını tutmak için her yıl 15 Mayıs tarihinde Filistinliler tarafından anma günü olarak kabul edilen Nakba gününün 77.yıldönümü için eylem yapıldı. Eylem için toplanan grup Filistin bayrağı ve çeşitli dövizler ile birlikte yürüyüş yaptı. Toplanan kalabalık 'Nehirden denize özgür Filistin', 'Nakba bitecek Filistin özgürleşecek' gibi sloganlar attı. Sirkeci'den başlayan yürüyüş Eminönü'e kadar sürdü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sirkeci’de Nakba’nın 77. yıldönümü için eylem yapıldı
Sirkeci’de Nakba’nın 77. yıldönümü için eylem yapıldı
Sirkeci'de Nakba'nın 77. yıldönümü için eylem yapıldı
Gaz borusuna müdahale izleri!
Gaz borusuna müdahale izleri!
Devlet Bahçeli’den yeni mesaj: Barış tek kanatlı bir kuş değildir!
Devlet Bahçeli'den yeni mesaj: Barış tek kanatlı bir kuş değildir!
75 milyar metreküplük gaz keşfi
75 milyar metreküplük gaz keşfi
İtirafçı Yıldız: İmamoğlu döküm sahasının gizli ortağı!
İtirafçı Yıldız: İmamoğlu döküm sahasının gizli ortağı!
Trump Putin ve Zelenski ile görüşecek!
Trump Putin ve Zelenski ile görüşecek!
ANALİZ| Türkiye’de Erdoğan ile barışa giden yol!
ANALİZ| Türkiye'de Erdoğan ile barışa giden yol!
Bakan Kurum’dan Hatay’a 3 müjde!
Bakan Kurum’dan Hatay’a 3 müjde!
Başkan Erdoğan’dan açılışını yaptığı hastanedeki hastalara moral ziyareti
Başkan Erdoğan'dan açılışını yaptığı hastanedeki hastalara moral ziyareti
Bakan Tunç: Sorumlular hak ettikleri cezayı alacak!
Bakan Tunç: Sorumlular hak ettikleri cezayı alacak!
Karadeniz’de 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfi!
Karadeniz'de 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfi!
13 kişi hakkında 1998’er yıl hapis talebi!
13 kişi hakkında 1998'er yıl hapis talebi!
Daha Fazla Video Göster