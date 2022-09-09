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Şirin Payzın'dan 6'lı masaya sert eleştiri: Millete güven vermiyorsunuz

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Giriş: 09.09.2022 15:49
Muhalefet liderlerine yakınlığı ile bilinen gazeteci Şirin Payzın'dan da 6'lı masaya sert tepki gösterdi. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ile 6'lı masa ve HDP arasındaki kavgaları değerlendiren Payzın, muhalefetin ülkedeki sorunlar için bir çözüm üretmediğinden yakındı.
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