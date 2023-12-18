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Sırbistan'da kritik seçimler! Erken seçimlerin galibi Cumhurbaşkanı Vucic'in partisi oldu

A Haber
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Giriş: 18.12.2023 15:40
Güncelleme:18.12.2023 15:40
Sırbistan'da seçimin galibi Cumhurbaşkanı Vucic'in partisi oldu. Peki bu sonuç Balkanlar'da nasıl karşılandı? A Haber muhabiri Sevda Dükkancı detayları canlı yayında anlattı.
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