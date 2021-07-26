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Sırası geldiği halde aşı yaptırmayan 23 milyon kişi var! Aşı neden ihmal ediliyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.07.2021 11:48
Güncelleme:26.07.2021 11:51
Aşı sırası geldiği halde henüz aşı yaptırmayan yaklaşık 23 milyon kişi var. Peki aşı neden ihmal ediliyor? 2. doz ve 3. doz aşılar neden yaptırılmıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu’nun konuğu olan Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan değerlendirdi.
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