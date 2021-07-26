26 Temmuz 2021, Pazartesi
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Sırası geldiği halde aşı yaptırmayan 23 milyon kişi var! Aşı neden ihmal ediliyor?
Aşı sırası geldiği halde henüz aşı yaptırmayan yaklaşık 23 milyon kişi var. Peki aşı neden ihmal ediliyor? 2. doz ve 3. doz aşılar neden yaptırılmıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu’nun konuğu olan Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan değerlendirdi.