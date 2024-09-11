11 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Sır perdesi A Haber’de aralanıyor! İtirafçı: Narin’in katili amca Salim Güran…

Sır perdesi A Haber’de aralanıyor! İtirafçı: Narin’in katili amca Salim Güran…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.09.2024 01:03
Güncelleme:11.09.2024 01:05
Narin Güran cinayetinde yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Talihsiz kızı dereye gömen itirafçı Bahtiyar'ın ifadesi ortaya çıktı ve 2 Eylül'de tutuklanan amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." diyerek kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Amcanın itirafçıyı ailesiyle tehdit ettiği ve cinayeti ortaya çıkarken A Haber’de uzman isimler konuya dair analizde bulundular.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İtirafçı: Narin’in katili amca Salim Güran…
İtirafçı: Narin’in katili amca Salim Güran…
Tutuklu amcanın avukatı Narin’in davasından çekildi!
Tutuklu amcanın avukatı Narin'in davasından çekildi!
A Haber’e konuşan itirafçının kardeşi neler anlattı?
A Haber’e konuşan itirafçının kardeşi neler anlattı?
İtirafçının kardeşi A Haber’de: Abim para almadı tehdit edildi!
İtirafçının kardeşi A Haber'de: Abim para almadı tehdit edildi!
Narin Güran cinayetinde gelişme! İtirafçı tutuklandı…
Narin Güran cinayetinde gelişme! İtirafçı tutuklandı…
Narin cinayetindeki itirafçı mahkemeye sevk edildi!
Narin cinayetindeki itirafçı mahkemeye sevk edildi!
Adalet Bakanı Tunç: Narin’i katledenler hesap verecek!
Adalet Bakanı Tunç: Narin'i katledenler hesap verecek!
Türkiye’yi sarsan Narin cinayeti!
Türkiye'yi sarsan Narin cinayeti!
Narin’in mezarında hüzün hakim!
Narin'in mezarında hüzün hakim!
Narin cinayeti ile ilgili çarpıcı detayları A Haber’de
Narin cinayeti ile ilgili çarpıcı detayları A Haber'de
Şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar’a veda
Şehit Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'a veda
Kırmızı otomobil itirafçıyı yakalattı
Kırmızı otomobil itirafçıyı yakalattı
Daha Fazla Video Göster