Sır perdesi A Haber’de aralanıyor! İtirafçı: Narin’in katili amca Salim Güran…

Narin Güran cinayetinde yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Talihsiz kızı dereye gömen itirafçı Bahtiyar'ın ifadesi ortaya çıktı ve 2 Eylül'de tutuklanan amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." diyerek kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Amcanın itirafçıyı ailesiyle tehdit ettiği ve cinayeti ortaya çıkarken A Haber’de uzman isimler konuya dair analizde bulundular.

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